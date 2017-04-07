ГАЗЕЛЬ NEXT, не проспи выгоду!

10 Апреля 2017 года, 09:30

Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, особое внимание к каждой детали, строгий контроль качества — отличительные особенности Next, благодаря которым этот автомобиль работает безотказно.

Цельнометаллический фургон - самая новая модель в семействе NEXT. Большой объём кузова позволяет перевозить до 13,5 куб. м груза, а специальный люк – длинномерные грузы до 5 м. Базовая комплектация фургона «ГАЗель NEXT» - самая богатая в этом классе автомобилей.

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от 8,5 л/ 100 км расход топлива

3 года или 150 тыс.км гарантия на автомобиль

в 3-5 раз дешевле запчасти по сравнению с зарубежными аналогами

8 лет гарантия от коррозии

ЦЕНА от 847 000 рублей

В Автоцентре Автомаркет ГАЗ доступно приобретение автомобиля ГАЗ по программе Трейд Ин.

Ваша выгода составит:

На автомобиль с разрешённой максимальной массой от 2500 кг. до 3100 кг - 100 000 рублей

На автомобиль с разрешённой максимальной массой от 3101 кг. до 4100 кг - 125 000 рублей

На автомобиль с разрешённой максимальной массой более 4100 кг - 165 000 рублей

Заказать любою необходимую вам модификацию ГАЗель NEXT можно в салоне официального дилера АВТОМАРКЕТ ГАЗ.



Адрес: г.Мурманск ул.Кооперативная, д.4

Телефон: (8152) 333-888

* Указанная стоимость действительна при приобретении Клиентом автомобиля ГАЗель NEXT (ГАЗ-A31R23-20 1) стоимостью 1 140 000р с учетом одновременного действия программ: Фирменной лизинговой программы, Программа Утилизации («Программа обновления парка колесных транспортных средств») и Государственной программы льготного лизинга. Возможно участие Клиента во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей скидки: по «Фирменной лизинговой программе» скидка (скидка по ФЛП) предоставляется Клиентам приобретающим данный автомобиль в лизинг через лизинговые компании-партнеры ООО «Элемент Лизинг», АО «ВТБ-лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Сбербанк Лизинг»; - по Программе Утилизации скидка (скидка по ПОПКТС) предоставляется в обмен на сдаваемый в утилизацию подержанный автомобиль любой марки, бывший во владении у Клиента не менее 1 года; - по Государственной программе льготного лизинга скидка предоставляется лизинговой компанией в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 31.05.2017г. либо до окончания бюджета Программ. Подробности в дилерских центрах ГАЗ. Не является публичной офертой.