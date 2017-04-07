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Жизнь в Мурманске


Сари
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7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

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Главная » Авто » ГАЗЕЛЬ NEXT, не проспи выгоду!
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 09:30

ГАЗЕЛЬ NEXT, не проспи выгоду!

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Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, особое внимание к каждой детали, строгий контроль качества — отличительные особенности Next, благодаря которым этот автомобиль работает безотказно.

Цельнометаллический фургон - самая новая модель в семействе NEXT. Большой объём кузова позволяет перевозить до 13,5 куб. м груза, а специальный люк – длинномерные грузы до 5 м. Базовая комплектация фургона «ГАЗель NEXT» - самая богатая в этом классе автомобилей.

Цифры, которые вам понравятся:

  • от 8,5 л/ 100 км расход топлива
  • 3 года или 150 тыс.км гарантия на автомобиль
  • в 3-5 раз дешевле запчасти по сравнению с зарубежными аналогами
  • 8 лет гарантия от коррозии

ЦЕНА от 847 000 рублей

В Автоцентре Автомаркет ГАЗ доступно приобретение автомобиля ГАЗ по программе Трейд Ин.

Ваша выгода составит:

  • На автомобиль с разрешённой максимальной массой от 2500 кг. до 3100 кг - 100 000 рублей
  • На автомобиль с разрешённой максимальной массой от 3101 кг. до 4100 кг - 125 000 рублей
  • На автомобиль с разрешённой максимальной массой более 4100 кг - 165 000 рублей

Заказать любою необходимую вам модификацию ГАЗель NEXT можно в салоне официального дилера АВТОМАРКЕТ ГАЗ.

Адрес: г.Мурманск ул.Кооперативная, д.4

Телефон: (8152) 333-888

 

* Указанная стоимость действительна при приобретении Клиентом автомобиля ГАЗель NEXT (ГАЗ-A31R23-20 1) стоимостью 1 140 000р с учетом одновременного действия программ: Фирменной лизинговой программы, Программа Утилизации («Программа обновления парка колесных транспортных средств») и Государственной программы льготного лизинга. Возможно участие Клиента во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей скидки: по «Фирменной лизинговой программе» скидка (скидка по ФЛП) предоставляется Клиентам приобретающим данный автомобиль в лизинг через лизинговые компании-партнеры ООО «Элемент Лизинг», АО «ВТБ-лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Сбербанк Лизинг»; - по Программе Утилизации скидка (скидка по ПОПКТС) предоставляется в обмен на сдаваемый в утилизацию подержанный автомобиль любой марки, бывший во владении у Клиента не менее 1 года; - по Государственной программе льготного лизинга скидка предоставляется лизинговой компанией в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 31.05.2017г. либо до окончания бюджета Программ. Подробности в дилерских центрах ГАЗ. Не является публичной офертой.

 

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