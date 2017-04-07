Более десятка машин застряли по дороге в Териберку

10 Апреля 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – В снежном плену в Мурманской области оказалось более десяти машин, которые выдвинулись из села Териберка в сторону регионального центра. По информации супруги одного из водителей, колонна выдвинулась 9 апреля около 13:00.

«За первые шесть часов продвинулись на 15 километров и встали. В соседней машине 10-месячный ребенок. Вчера вечером прислали грейдер, но он сломался, до нормальной дороги осталось расчистить шесть метров», – сообщает женщина в социальной сети.

В МЧС по Мурманской области рассказали, что из всех людей, которые находятся в непростой ситуации, лишь два человека согласились проехать вместе с сотрудниками в пункт обогрева.

В ближайшее время представители ведомства предоставят «Би-порту» более подробную информацию.

Напомним, проезд по дороге «Кола - Серебрянские ГЭС» был закрыт из-за сложных погодных условий. Ранее «Мурманскавтодор» объявлял о возобновлении движения. За все время изоляции населенных пунктов с 26 марта совместными усилиями различных служб была организована проводка трёх автомобильных колонн.

Фото: Мурманск ДТП ЧП