В «снежном плену» Териберки оказались около 43 человек

10 Апреля 2017 года, 11:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – С 10 утра 9 апреля ввиду метели и сложных дорожных условий был закрыт проезд по региональной дороге «Кола-Серебрянские ГЭС». В 17 часов этого же дня в экстренные службы обратился мужчина. Он сообщил, что на шестом километре подъезда к селу Териберка находятся три легковых автомобиля и один микроавтобус. Для оказания помощи на указанное место выдвинулась оперативная группа спасателей.

«По прибытию спасательных служб на развилке находилось уже 13 автомашин, в которых пережидали непогоду 25 человек. Часть из них хотела бы выехать в сторону Мурманска, часть – в Териберку», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова.

По ее словам, на других участках дороги находились еще 11 транспортных средств с 18 людьми. Всем из них была предложена помощь в эвакуации, и лишь два человека, согласились отправиться в пункт обогрева. Остальные водители и пассажиры остались ожидать снегоуборочную технику.

«Пункт обогрева находится на 80 километре. Сейчас на расчистке дороги работает два шнекоротора, один автогрейдер и один грузовик с отвалом. С целью обеспечения безопасности также дежурит один передвижной пункт обогрева. Экипаж ДПС работает на 32 километре дороги. К сожалению, люди едут, несмотря на закрытый проезд», – сообщил агентству глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Напомним, при ограничении движения со стороны Мурманска выставляется пост ГИБДД. Со стороны Териберки предпринять подобную меру невозможно, поэтому для обеспечения безопасности дорога перекрывается полностью «Мурмансавтодором».