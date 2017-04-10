На дорогах Мурманска за минувшие выходные пострадало два ребенка

10 Апреля 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области за минувшие выходные зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в двух из которых пострадали дети.

8 апреля в 18:25 в Мурманске на улице Баумана водитель, управляя автомобилем «Субару», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 14-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

9 апреля в 14 часов на 1260 км автодороги «Санкт Петербург – Мурманск» водитель автомобиля «Лексус», двигаясь в сторону Мурманска не учел дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Хундай», который осуществлял поворот налево через двойную сплошную. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хундай». В настоящее время по данному ДТП проводится проверка.

9 апреля в 16:20 в Мурманске на улице Героев Рыбачьего водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь по дворовой территории допустил наезд на ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате происшествия 7-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.