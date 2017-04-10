За прошедшие трое суток выявлено 1248 нарушений ПДД

10 Апреля 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1248 нарушений правил дорожного движения. Из них - 78 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 36 водителей. Еще 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Выявлено 26 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД.

Всего было оформлено 175 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.