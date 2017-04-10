Федеральную трассу в Мурманской области будут ремонтировать москвичи

10 Апреля 2017 года, 15:34

РОССИЯ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Подведены итоги аукциона на устройство защитных слоев на двух федеральных трассах в Карелии и Мурманской области, пишет Агентство строительных новостей.

Победителем признан единственный участник, московское ЗАО «ГП РАД» с итоговой ценой в 312,8 млн. рублей. Заказчик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск ФДА». Работы должны стартовать 15 мая и завершиться 15 сентября 2017 года.

Ремонтировать будут участок автодороги А-121 «Сортавала» с 390 по 407 км в Карелии, участок автодороги Р-21 «Кола» с 999 по 1009 км (тоже в Карелии) и два участка Р-21 «Кола» – с 1203 по 1225 км и с 1299 по 1328 км, оба - в Мурманской области.

Основные дефекты - трещины, шелушение покрытия, выбоины - следы предыдущих ремонтов, как следствие - снижение сцепных качеств покрытия. В техзадании прописано фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси «Сларри Сил».