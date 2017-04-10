Застрявшие под Териберкой автомобилисты вызволены из снежного плена

10 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Участок дороги Кола – Серебрянские ГЭС, включая автоподъезды к Териберке и Туманному, вновь закрыт для проезда с 10:00 9 апреля из-за низовой метели и снегопада.

Дорога была закрыта с 26 марта. За это время трижды была организована сопроводительная колонна из спецтехники для проезда в Териберку, а также для доставки продуктов, медикаментов и топлива. 8 апреля дорогу открыли. В воскресенье, 9 апреля, 23 автомобиля, пытаясь выехать из Туманного и Териберки в Мурманск, не смогли проехать из-за снежных заносов. «Мурманскавтодор» направил специализированную технику для расчистки дороги. Все автомобили смогли вернуться в населенные пункты.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, сейчас ситуация нормализована, техника работает над расширением трассы.

Региональный Минтранс убедительно просит автомобилистов не предпринимать поездок, не убедившись в том, что дорога открыта для проезда.