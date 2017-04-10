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Главная » Авто » Смертность детей в ДТП возросла на 21%
 
 
 
 
11 Апреля 2017 года, 10:11

Смертность детей в ДТП возросла на 21%


РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Детская смертность в ДТП за первые три месяца 2017 года возросла на 21%. В целом с начала года количество аварий с участием детей увеличилось на 6,3%. В 3225 авариях на российских дорогах погибли 108 детей в возрасте до 16 лет, травмы получили 3479 несовершеннолетних. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Причина такой динамики – рост смертей среди детей-пассажиров, а именно на 38%. Детей-пешеходов, напротив, гибнуть стало меньше на 19,4%.

Причин подобной статистики может быть несколько. Заместитель председателя Общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов отмечает, что одной из них может быть снижение реальных доходов населения.

«В 2016 году Росстат зафиксировал падение на 5,9%. Автомобиль требует постоянного вложения средств. В сжатых условиях владельцы экономят на амортизации, оставляют неисправность до лучших времен, что и приводит к авариям. Дети же в них страдают в первую очередь», – рассказал он «Известиям».

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре также говорит о нехватке средств у родителей, но на приобретение детских автокресел.

Согласно данным ГИБДД, на 17,6% выросло количество происшествий, в которых пострадали дети до 12 лет, не пристегнутые удерживающими устройствами. В них погибли 19 несовершеннолетних.

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