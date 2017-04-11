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Главная » Авто » 72 столкновения автомобиля произошло на дорогах области
 
 
 
 
11 Апреля 2017 года, 11:28

72 столкновения автомобиля произошло на дорогах области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 72 столкновения автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувший понедельник зарегистрировано 437 нарушений правил дорожного движения. Пешеходы допустили 15 нарушений, из них пять совершено несовершеннолетними. В состоянии опьянения задержаны 23 водителя, еще шесть человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано три нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 206 нарушений ПДД.

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1.
За прошедшие трое суток выявлено 1248 нарушений ПДД
2.
Сотрудниками ГИБДД задержаны 11 пьяных водителей
3.
Восемь водителей Мурманской области задержаны за неуплату штрафов
4.
За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 452 нарушения Правил дорожного движения
5.
59 нарушений ПДД допустили пешеходы за прошедшие выходные
 
 
 
 
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