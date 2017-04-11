72 столкновения автомобиля произошло на дорогах области

11 Апреля 2017 года, 11:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 72 столкновения автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувший понедельник зарегистрировано 437 нарушений правил дорожного движения. Пешеходы допустили 15 нарушений, из них пять совершено несовершеннолетними. В состоянии опьянения задержаны 23 водителя, еще шесть человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано три нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 206 нарушений ПДД.