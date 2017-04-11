Правила проезда по круговым перекресткам хотят изменить на европейский манер

11 Апреля 2017 года, 18:50

РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Правительство разрабатывает очередные изменения правил дорожного движения, которые коснутся проезда по круговым перекресткам. Планируется законодательно закрепить преимущество автомобилей, уже находящихся на круге. Действующие нормы устанавливают, что водители должны уступать дорогу въезжающим на него. Подобный принцип действует на трассах Европы. В России также могут появиться «зоны успокоенного движения», где пешеходам разрешат пересекать проезжую часть в любом месте.

По мнению адвоката Яниса Юкши, в связи с большим скоплением транспорта в городах по новым правилам ездить станет невозможно.

«Приведение ПДД к общему знаменателю с европейской системой не даст никакого эффекта с точки зрения ситуации на российских дорогах. Правила, применяемые там, выглядят для наших условий странно. Что такое Европа? Если не говорить об автобанах, которые, в основном, есть в Германии, мы можем говорить о маленьких расстояниях, о маленьких городах, об узких улочках», – рассказал юрист в эфире радио «Sputnik».