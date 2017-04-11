Правила проезда по круговым перекресткам хотят изменить на европейский манер

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Прощайте, скалистые горы! Парусник «Седов» уходит в Калининград
 
 
 
 

Курсы валют 11.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,1746
0,2465
1 USD
Доллар США
57,3896
0,4695
1 EUR
Евро
60,7469
0,1782
10 NOK
Норвежских крон
66,2697
0,2409
10 SEK
Шведских крон
63,2037
0,1420
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
2.5 м/с
давление 748.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
11 Апреля 2017, 16:55
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
11 Апреля 2017, 13:46
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети
11 Апреля 2017, 12:00
Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
11 Апреля 2017, 11:22
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
 
 
 
 

Самое читаемое

Марина Ковтун получила единицу в «Кремлёвском рейтинге» губернаторов
11 Апреля 2017, 10:00
Бесплатное питание в школах Мурманской области обрастает справками
11 Апреля 2017, 08:30
У банкомата в центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет. Обновлено
11 Апреля 2017, 16:16
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
11 Апреля 2017, 11:22
Мурманчанку пытались «развести» на 300 тысяч рублей
11 Апреля 2017, 14:25
Врач в Кандалакше выдавал поддельные справки о беременности
11 Апреля 2017, 10:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Правила проезда по круговым перекресткам хотят изменить на европейский манер
 
 
 
 
11 Апреля 2017 года, 18:50

Правила проезда по круговым перекресткам хотят изменить на европейский манер


РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Правительство разрабатывает очередные изменения правил дорожного движения, которые коснутся проезда по круговым перекресткам. Планируется законодательно закрепить преимущество автомобилей, уже находящихся на круге. Действующие нормы устанавливают, что водители должны уступать дорогу въезжающим на него. Подобный принцип действует на трассах Европы. В России также могут появиться «зоны успокоенного движения», где пешеходам разрешат пересекать проезжую часть в любом месте.

По мнению адвоката Яниса Юкши, в связи с большим скоплением транспорта в городах по новым правилам ездить станет невозможно.

«Приведение ПДД к общему знаменателю с европейской системой не даст никакого эффекта с точки зрения ситуации на российских дорогах. Правила, применяемые там, выглядят для наших условий странно. Что такое Европа? Если не говорить об автобанах, которые, в основном, есть в Германии, мы можем говорить о маленьких расстояниях, о маленьких городах, об узких улочках», – рассказал юрист в эфире радио «Sputnik».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманских водителей пока не будут штрафовать за отсутствие знака «шипы»
2.
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
3.
Скидка в 50% не сократила количество неплательщиков за нарушение ПДД
4.
Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам может вырасти на 1000 рублей
5.
«Встречная полоса» в Кольском районе: привлечено 60 водителей за две недели
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта