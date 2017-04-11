Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Мурманске в октябре 2016 года

11 Апреля 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 11 апреля - 8 октября 2016 года около 12:35 на проезжей части в районе 6 километра автодороги «Лесная» на территории Кольского района Мурманской области водитель автомобиля марки «Рено Логан СР» допустил занос указанного автомобиля с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру указанного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного происшествия, а также граждан, которым что-либо известно о данном ДТП, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-79-05, 40-09-28, 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)