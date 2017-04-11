Три автомобиля пострадали от огня в Мурманске

12 Апреля 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске загорелись сразу несколько автомобилей. Сообщение о возгорании на Северном проезде, 2 поступило в МЧС в 2:38.

«В результате пожара в Volkswagen Caravelle сгорел моторный отсек, салон по всей площади. В Hyundai ix35 сгорел потолок салона, правое заднее крыло, задняя дверь, заднее правое колесо, крышка багажника, у Mitsubishi Outlander обгорела правая передняя фара, повреждено лакокрасочное покрытие переднего бампера», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.