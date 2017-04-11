Сегодня будет организована сопроводительная колонна в Териберку

12 Апреля 2017 года, 09:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 12 апреля, в поселок Туманный и село Териберка будет организована проводка автоколонны. Формирование будет происходить на 81 километре дороги «Кола – Серебрянские ГЭС», отправление транспорта назначено на 12:00.

«По достижению населенных пунктов сопровождающая техника поведёт организованные колонны в Мурманск», – сообщают в «Мурманскавтодоре». Накануне на трассе были заблокированы 24 автомобиля, водители, которых предпочли совершить проезд самостоятельно. Напомним, ввиду сложной дорожной обстановки 9 апреля было приято решение об ограничении движения. Последний раз подобная проводка состоялась 7 апреля.