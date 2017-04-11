Сегодня будет организована сопроводительная колонна в Териберку

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Мурманчане написали «Тотальный диктант» без словарей
 
 
 
 

Курсы валют 12.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,7384
-0,4362
1 USD
Доллар США
56,9552
-0,4344
1 EUR
Евро
60,3042
-0,4427
10 NOK
Норвежских крон
66,1946
-0,0751
10 SEK
Шведских крон
62,7730
-0,4307
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
2.4 м/с
давление 753.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
11 Апреля 2017, 16:55
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
11 Апреля 2017, 13:46
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети
11 Апреля 2017, 12:00
Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
11 Апреля 2017, 11:22
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
 
 
 
 

Самое читаемое

Марина Ковтун получила единицу в «Кремлёвском рейтинге» губернаторов
11 Апреля 2017, 10:00
Задержана супружеская пара, подозреваемая в избиении таксистки
11 Апреля 2017, 19:40
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
11 Апреля 2017, 11:22
Мурманчанку пытались «развести» на 300 тысяч рублей
11 Апреля 2017, 14:25
У банкомата в центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет. Обновлено
11 Апреля 2017, 16:16
Где, когда и сколько можно поймать семги в 2017 году
11 Апреля 2017, 12:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Сегодня будет организована сопроводительная колонна в Териберку
 
 
 
 
12 Апреля 2017 года, 09:25

Сегодня будет организована сопроводительная колонна в Териберку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 12 апреля, в поселок Туманный и село Териберка будет организована проводка автоколонны. Формирование будет происходить на 81 километре дороги «Кола – Серебрянские ГЭС», отправление транспорта назначено на 12:00.

«По достижению населенных пунктов сопровождающая техника поведёт организованные колонны в Мурманск», – сообщают в «Мурманскавтодоре». Накануне на трассе были заблокированы 24 автомобиля, водители, которых предпочли совершить проезд самостоятельно. Напомним, ввиду сложной дорожной обстановки 9 апреля было приято решение об ограничении движения. Последний раз подобная проводка состоялась 7 апреля.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Три автомобиля пострадали от огня в Мурманске
2.
«Первый. Космический» квест ко Дню космонавтики пройдёт в Мурманской области
3.
Дачный дом сгорел в Кольском районе
4.
В Мурманской области ожидается до -3 градусов
5.
Детский омбудсмен по Мурманской области выступил за доступ в соцсети по паспорту
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта