Росавтодор готов содержать североморскую дорогу

12 Апреля 2017 года, 14:52

МОСКВА/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в совещании Росавтодора.

В ходе совещания руководитель ведомства Роман Старовойт сообщил, что Росавтодор готов принять автоподъезд к Североморску на свой баланс после завершения земельно-имущественных процедур. Перед этим региону нужно также получить необходимые согласования от Минобороны России, так как данная дорога является подъездом к ряду военных объектов.

Также был озвучен вопрос государственного софинансирования реконструкции 19-километрового участка региональной трассы Мишуково – Снежногорск и подъездной дороги к селу Белокаменка. Для рассмотрения этого вопроса власти региона планируют подать заявку на получение межбюджетных трансфертов в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Фото: Andrew A. Tarasenko