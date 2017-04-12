Двух пешеходов сбили в Мурманской области

13 Апреля 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области за прошедшую среду было сбито два пешехода, которые получили различные травмы. Первое ДТП произошло в Кировске в 17:38. Во дворе на улице Ленинградская водитель «Volvo», при движении задним ходом допустил наезд на 84-летнюю женщину.

«В результате пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение», – сообщили в областном ГИБДД.

В Мурманске на улице Лобова управлявший «Chevrolet» в 20:40 сбил 44-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в результате обратилась за помощью амбулаторно.

Напомним, в региональном центре 11 апреля был сбит 24-летний мужчина. Около 22:30 на перекрестке проспект Кольский – улица Шевченко водитель автомобиля «Toyota», при повороте допустил наезд на молодого человека. Пешеход также был обслужен амбулаторно.