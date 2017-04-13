Жители Мурманской области допустили 571 нарушение ПДД

13 Апреля 2017 года, 11:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за прошедшие сутки было выявлено 571 нарушение правил дорожного движения на дорогах Мурманской области. Из них 22 нарушения допустили пешеходы, шесть – несовершеннолетние участники движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 24 водителя, еще 18 – за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. Всего было оформлено 73 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.