За час до Териберки: сопровождающая колонна вернулась в Мурманск

13 Апреля 2017 года, 12:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера в 12:00 с 81 километра дороги «Кола – Серебрянские ГЭС» была организована сопроводительная колонна для желающих проехать в Териберку и Туманный. В «Мурманскавтодоре» «Би-порту» сообщили, что автомобили добрались до насаленных пунктов уже в 13:00. Через час дорожная техника повела в сторону регионального центра пять машин. По уточненной информации в отделе пропаганды ГИБДД по Кольскому району, по маршруту туда и обратно проследовало не более 20 автомобилей.

Данная проводка стала четвертой, начиная с 31 марта. Ранее сообщалось, что для снятия ограничений необходимо полностью расчистить полосу в обе стороны, при благоприятных погодных условиях это будет сделано в течение двух-трех дней.