Два мурманских пассажира получили травму в троллейбусе №6

14 Апреля 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 13 апреля, две жительницы Мурманска получили травмы в общественном транспорте. Первый инцидент произошел на проспекте Кольском в 10:11. Троллейбус №6 отъезжал от остановки, и во время начала движения произошло падение 76-летней женщины. По информации областного ГИБДД, женщина обратилась за помощью амбулаторно, также как и 51-летняя пассажирка, пострадавшая вечером на улице Героев Рыбачьего. Водитель троллейбуса, двигавшегося по шестому маршруту, в 19:36 допустил резкое торможение. В результате женщина, находившаяся в салоне транспорта, упала.

Ранее во дворе на улице Мира было зарегистрировано еще одно ДТП. Водитель автомобиля «Suzuki» в 19:20 сбил 9-летнюю девочку.

«Пешеход был обслужен амбулаторно», – говорится в сообщении ГИБДД.