За сутки в Мурманской области задержали 30 пьяных водителей

14 Апреля 2017 года, 10:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – При надзоре, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, сотрудниками ГИБДД задержано 30 водителей. Всего за прошедшие сутки было выявлено 450 нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области.

Пешеходы совершили 31 нарушение, восемь – допущено несовершеннолетними. Пять человек задержаны за неуплату административных штрафов. Зарегистрировано 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 213 нарушений ПДД. Оформлено 91 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.