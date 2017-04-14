Jaguar F-Pace признан всемирным «Автомобилем года»

14 Апреля 2017 года, 20:00

В Нью-Йорке завершился престижный конкурс «Всемирный автомобиль года» или World Car of the Year (WCOTY). Судьи определили победителем кроссовер Jaguar F-Pace. В тройку лучших также вошли еще два паркетника — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Кроме главного приза, большой «Ягуар» выиграл еще одну номинацию — английская модель взяла приз в категории «Лучший дизайн». Среди финалистов в этой номинации были такие автомобили как компактный кроссовер Toyota C-HR и роскошный кабриолет Mercedes S-Class Cabriolet. Выиграв сразу две награды, включая главную, Jaguar F-Pace стал вторым автомобилем за всю 13-летнюю историю WCOTY (после Mazda MX-5), которому это удавалось.

Остальные награды в рамках WCOTY 75 журналистов из 24 стран мира распределили таким образом. Приз за «Лучший престижный седан» отошел новому поколению седана Mercedes E-Class. Награда за «Лучший спорткар года» досталась родственным Porsche Boxster/Cayman. Немецкая модель взяла приз и в категории «Лучший городской автомобиль» — им стал электрокар BMW i3. А самым экологичным и дружелюбным к окружающей среде автомобилем по мнению судей стал гибрид Toyota Prius Prime, подзаряжаемый от бытовой электросети.

«F-Pace — наш первый спортивный кроссовер, в котором отчетливо прослеживаются черты истинного Jaguar. Его победа в номинации «Автомобиль года» в очередной раз подтвердила, что решение привнести наши уникальные элементы дизайна в абсолютно новый сегмент рынка было правильным», — сообщил главный дизайнер Jaguar Ян Каллум.

В России стоимость Jaguar F-Pace начинается от 3 289 000 рублей.

Небольшое видео о победе английского кроссовера в World Car of the Year: