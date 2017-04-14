Водитель бензовоза был сбит собственным автомобилем на улице Траловая

17 Апреля 2017 года, 11:14

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера 55-летний мужчина был госпитализирован с места ДТП в Мурманске. Инцидент произошел на улице Траловая около 17:30. Водитель бензовоза остановил транспортное средство на спуске, и вышел из него, чтобы обойти. В результате автомобиль скатился на мужчину.

«По предварительной информации, пострадавший не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение бензовоза», – сообщили в областном ГИБДД.

За выходные в ДТП пострадал еще один мурманский водитель. В субботу на улице Подгорная в 20:15 перевернулся автомобиль «Honda». По данным Госавтоинспекции, водитель не учел дорожно-метеорологические условия. Он был обслужен амбулаторно.