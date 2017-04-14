Мурманские пешеходы допустили 61 нарушение ПДД

17 Апреля 2017 года, 12:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД Мурманской области за прошедшие трое суток было зарегистрировано 1284 нарушения правил дорожного движения. Из них 61 нарушение совершили пешеходы, 15 – несовершеннолетние. Кроме этого, на дорогах задержаны 24 водителя в состоянии опьянения, еще 18 человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 22 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 521 нарушение ПДД. Всего оформлено 221 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.