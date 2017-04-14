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Павел Ченский:

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Главная » Авто » Мурманские пешеходы допустили 61 нарушение ПДД
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 12:05

Мурманские пешеходы допустили 61 нарушение ПДД


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД Мурманской области за прошедшие трое суток было зарегистрировано 1284 нарушения правил дорожного движения. Из них 61 нарушение совершили пешеходы, 15 – несовершеннолетние. Кроме этого, на дорогах задержаны 24 водителя в состоянии опьянения, еще 18 человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 22 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 521 нарушение ПДД. Всего оформлено 221 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.

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1.
20 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
2.
Северяне совершили 365 нарушений ПДД за сутки
3.
Более тысячи нарушений ПДД зарегистрировано за выходные на дорогах области
4.
97 столкновений автомобилей произошло в Мурманской области за сутки
5.
Северяне допустили 467 нарушений ПДД за сутки
 
 
 
 
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