Гоставтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Автобус»

17 Апреля 2017 года, 19:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля - В период с 3 по 12 апреля 2017 года на территории Мурманской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД при участии представителей различных ведомств организовано 107 комплексных рейдов, проведено 1548 проверок пассажирских транспортных средств.

В результате проверочных мероприятий в г. Апатиты выявлен один пассажирский перевозчик, не зарегистрированный в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В отношении лица, осуществлявшего перевозки пассажиров в пределах территории муниципального образования, составлен административный материал по факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, полицейскими выявлено 5 перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров без карты маршрута. Информация о перевозчиках направлена в УГАДН по Мурманской области.

124 водителя осуществляли перевозку пассажиров с техническими неисправностями, при этом в конструкцию двух автобусов были внесены несанкционированные изменения. В настоящее время проводятся мероприятия для принятия решения о прекращении (аннулировании) регистрации указанного транспортного средства. Кроме того, по результатам выявленных правонарушений возбуждено 4 административных материалов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение требований законодательства к эксплуатации транспортных средств.

В ходе мероприятия «Автобус» сотрудниками ГИБДД выявлено правонарушение, предусмотренное ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также дорожные полицейские выявили 4 факта управления автобусом при наличии страхового полиса с признаками подделки. По данным фактам также проводятся проверки, по результатам которых будут приниматься процессуальные решения.

Как отмечают в областном управлении ГИБДД, все выявленные нарушения свидетельствуют о систематическом нарушении со стороны индивидуальных предпринимателей и водителей правил пассажирских перевозок и Правил дорожного движения. В связи с этим, проведение проверок пассажирского транспорта будет продолжено.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)