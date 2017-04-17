Mitsubishi Pajero вернулся в Россию

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя
 
 

Видеоновости16+

В Североморске появится новый сквер, если жители соберут 222 тысячи рублей
 
 
 
 

Курсы валют 15.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4413
-0,6054
1 USD
Доллар США
56,2945
-0,3074
1 EUR
Евро
59,7791
-0,5076
10 NOK
Норвежских крон
65,6595
-0,5036
10 SEK
Шведских крон
62,3347
-0,6312
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
2.8 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
17 Апреля 2017, 16:16
Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
17 Апреля 2017, 16:00
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области
17 Апреля 2017, 15:22
В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области
Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России
17 Апреля 2017, 14:18
Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России
 
 
 
 

Самое читаемое

В Апатитах подросток совершил суицид
17 Апреля 2017, 09:45
Водитель бензовоза был сбит собственным автомобилем на улице Траловая
17 Апреля 2017, 11:14
По факту самоубийства подростка в Апатитах возбуждено уголовное дело
17 Апреля 2017, 12:10
Радикального исламиста, финансировавшего ИГИЛ, задержали в Мурманской области
17 Апреля 2017, 09:57
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
17 Апреля 2017, 16:00
Голодающая в Зеленоборском отказывается от медицинской помощи
17 Апреля 2017, 12:42
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Mitsubishi Pajero вернулся в Россию
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 19:40

Mitsubishi Pajero вернулся в Россию


Российский офис Mitsubishi объявил о возобновлении поставок в нашу страну большого внедорожника Pajero. Модель перестала продаваться у нас в 2016 году предположительно из-за нежелания японцев тратиться на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но так как относительно недавно была принята поправка, согласно которой автомобили с действующим Одобрением типа транспортного средства можно ввозить без «ЭРЫ», то Mitsubishi решила возобновить поставки «Паджеро».

Теперь полноприводный внедорожник доступен с единственным двигателем и в трех комплектациях. Мотор — 3.0-литровый бензиновый V6 мощностью 174 силы и 255 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатым «автоматом», способен потреблять топливо АИ-92 и отвечает нормам Евро-5.

Стоимость автомобиля начинается от 2 749 000 рублей в комплектации Intense. Такой Pajero укомплектован подогревами передних сидений и зеркал с электроприводом, кожаной отделкой руля, подогревом зоны щеток стеклоочистителя, круиз-контролем, 17-дюймовыми дисками, «климатом», системой стабилизации, двумя подушками безопасности, ксеноном в фарах ближнего света и аудиосистемой с поддержкой MP3 и USB.

Следующая по уровню комплектация — Instyle за 2 829 990 рублей. Здесь уже есть шесть подушек безопасности, кожаный салон, камера заднего вида и водительское кресло с электроприводом.

Топовая версия Ultimate за 2 949 990 рублей дополнительно оснащена датчиками света и дождя, поддержкой Bluetooth, мультимедией Mitsubishi Connect, колесными дисками на 18 дюймов и блокировкой заднего дифференциала.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта