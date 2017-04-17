Mitsubishi Pajero вернулся в Россию

17 Апреля 2017 года, 19:40

Российский офис Mitsubishi объявил о возобновлении поставок в нашу страну большого внедорожника Pajero. Модель перестала продаваться у нас в 2016 году предположительно из-за нежелания японцев тратиться на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но так как относительно недавно была принята поправка, согласно которой автомобили с действующим Одобрением типа транспортного средства можно ввозить без «ЭРЫ», то Mitsubishi решила возобновить поставки «Паджеро».

Теперь полноприводный внедорожник доступен с единственным двигателем и в трех комплектациях. Мотор — 3.0-литровый бензиновый V6 мощностью 174 силы и 255 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатым «автоматом», способен потреблять топливо АИ-92 и отвечает нормам Евро-5.

Стоимость автомобиля начинается от 2 749 000 рублей в комплектации Intense. Такой Pajero укомплектован подогревами передних сидений и зеркал с электроприводом, кожаной отделкой руля, подогревом зоны щеток стеклоочистителя, круиз-контролем, 17-дюймовыми дисками, «климатом», системой стабилизации, двумя подушками безопасности, ксеноном в фарах ближнего света и аудиосистемой с поддержкой MP3 и USB.

Следующая по уровню комплектация — Instyle за 2 829 990 рублей. Здесь уже есть шесть подушек безопасности, кожаный салон, камера заднего вида и водительское кресло с электроприводом.

Топовая версия Ultimate за 2 949 990 рублей дополнительно оснащена датчиками света и дождя, поддержкой Bluetooth, мультимедией Mitsubishi Connect, колесными дисками на 18 дюймов и блокировкой заднего дифференциала.