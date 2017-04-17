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Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

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Главная » Авто » Существование автобусного маршрута в Петрозаводске будет зависеть от прокуратуры
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 15:50

Существование автобусного маршрута в Петрозаводске будет зависеть от прокуратуры

Существование автобусного маршрута в Петрозаводске будет зависеть от прокуратуры

ПЕТРОЗАВОДСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Мэрия Петрозаводска приняла решение ликвидировать один из городских маршрутов по причине того, что он дублирует движение троллейбусов. Как сообщает «Губернiя Daily», просьба отменить направление поступила от троллейбусного управления, ведь конкурент не дает развиваться, и из-за этого происходит сокращение дохода. Местные жители высказались против нововведения – цена за проезд в этом автобусе остается на уровне 20 рублей, в то время как в другие перевозчики подняли стоимость до 25.

В начале апреля закончился сбор обращений на сайте администрации, связанные с ликвидацией маршрута. Теперь защитить интересы населения могут в прокуратуре. Документы транспортной комиссии, рекомендовавшей отменить популярный автобус, оправлены на экспертизу в надзорный орган и Контрольно-счетную палату города.

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