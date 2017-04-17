Существование автобусного маршрута в Петрозаводске будет зависеть от прокуратуры

17 Апреля 2017 года, 15:50

ПЕТРОЗАВОДСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Мэрия Петрозаводска приняла решение ликвидировать один из городских маршрутов по причине того, что он дублирует движение троллейбусов. Как сообщает «Губернiя Daily», просьба отменить направление поступила от троллейбусного управления, ведь конкурент не дает развиваться, и из-за этого происходит сокращение дохода. Местные жители высказались против нововведения – цена за проезд в этом автобусе остается на уровне 20 рублей, в то время как в другие перевозчики подняли стоимость до 25.

В начале апреля закончился сбор обращений на сайте администрации, связанные с ликвидацией маршрута. Теперь защитить интересы населения могут в прокуратуре. Документы транспортной комиссии, рекомендовавшей отменить популярный автобус, оправлены на экспертизу в надзорный орган и Контрольно-счетную палату города.