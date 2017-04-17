Самосвал снесло на автомобиль в районе станции «Пяйве»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором одно человек получил травмы.
17 апреля примерно в 11:30 на 10 км автоподъезда к железнодорожной станции «Пяйве» Кольского района в карьере «Пикет» водитель, управляя самосвалом «БЕЛАЗ» остановил транспортное средство на краю проезжей части, чтобы пропустить поток автомобилей. В момент проезда транспортных средств самосвал «БЕЛАЗ» снесло на автомобиль «Джаг». В результате ДТП 31-летний водитель автомобиля «Джаг» доставлен в медицинское учреждение.