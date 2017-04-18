В Печенгском районе по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

18 Апреля 2017 года, 19:24

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля - В поселке Никель на улице Мира сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 28-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови мужчины в размере 0,517 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данный неработающий, ранее судимый за кражу подозреваемый, в 2016 году уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление им в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания на данный момент не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Госавтоинспекция напоминает, что сотрудники дорожной полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД просят граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstracker



