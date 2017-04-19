Audi представила концепт своей второй электрической модели

19 Апреля 2017 года, 17:30

В преддверии Шанхайского моторшоу Audi раскрыла концепт e-tron Sportback — купеобразный кроссовер на электротяге, который встанет на конвейер в 2019 году. Кроссовер e-tron Sportback станет второй полностью электрической серийной моделью Audi. Первым же станет другой паркетник — Q6 e-tron quattro, его появление на рынке запланировано на 2018 год.

Если присмотреться к внешности e-tron Sportback, то не так уж и много в нем концептуального. Представьте классическую трапециевидную решетку спереди, добавьте дверные ручки, полноценные боковые зеркала, привычные колесные диски и перед нами практически серийный автомобиль. Правда, интерьер концепта все же пока довольно «космический», но в серийном воплощении здесь станет поспокойнее.

Концептуальный кроссовер оснащен тремя электромоторами общей мощностью 320 кВт или 435 лошадиных сил. Есть режим кратковременного «буста», когда в течение 10 секунд мощность поднимается до 503 сил. Первую сотню концепт способен набрать за 4,5 секунды. Комплект литиевых батарей на 95 кВт/ч обеспечивает запас хода на 500 километров. В Audi обещают, что силовая установка на серийном автомобиле практически не претерпит изменений.

Конечно же, прототип напичкан всеми возможными электронными помощниками, в том числе автопарковщиком, матричной OLED оптикой и системой автономного вождения на трассах. Все эти инновационные опции перекочуют в серийную версию, и даже будут еще улучшены к тому времени. В частности, компания планирует существенно продвинуться в развитии своего автопилота, обучив автомобиль ездить без участия водителя и в городских условиях.

«Наш первый электромобиль Audi Q6 e-tron quattro появится в 2018 году. А уже через год, в 2019-м появится серийный Audi e-tron Sportback — эмоциональный купе-кроссовер, который с первого взгляда безошибочно идентифицируется как электромобиль», — сообщил председатель совета директоров Audi Руперт Штадлер.

Кроме того, Штадлер подтвердил планы Audi вывести на рынок до 2020 года третью электрическую Audi. Ей станет городская модель в кузове хэтчбек. Какие-либо данные о ней пока засекречены, но в СМИ были слухи, что компания собирается возродить знаменитую в прошлом модель A2.