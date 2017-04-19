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Главная » Авто » Citroen рассекретила новый кроссовер
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 19:20

Citroen рассекретила новый кроссовер


Компания Citroen представила новый флагманский кроссовер C5 Aircross, который может похвастаться оригинальными техническими решениями.

Новинка является серийным воплощением концепта AirCross 2015 года, поэтому дизайн точно заставит прохожих и соседей по автопотоку внимательно разглядывать стильные детали кроссовера. Чего только стоят задние фонари с причудливой оптикой. По нижних боках автомобиля располагаются воздушные «капсулы» Airbump, защищающие кузов от несильных повреждений и неглубоких царапин. Салон под стать экстерьеру — причудливые узоры на сидениях, необычный руль и воздуховоды добавляют «изюминки» в образ модели.

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По габаритам C5 Aircross является довольно крупной машиной. Длина составляет 4,5 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,67 метра, а колесная база равна 2,7 метрам. Багажное отделение вмещает 482 литра полезного объема.

Пожалуй, самая впечатляющая инновация в новом «Ситро» — это подвеска Progressive Hydraulic Cushions. В ней стоят двухтрубные амортизаторы, в которых используются два гидравлических стоппера на ходе сжатия и отбоя, что помогает избежать пробоев в подвеске. Проще говоря, если колесо попало в крупную яму, то пассажиры автомобиля практически не почувствуют колебаний кузова.

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«Наша новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода — это инновационное решение в духе Citroen, которое позволяет расширить использование преимуществ гидравлической системы. Во время поездки на C5 Aircross у пассажиров создается уникальное для данного сегмента автомобилей ощущение полета на ковре-самолете», — рассказал директор по продукту Citroen Ксавье Пежо.

У C5 Aircross есть все значимые опции, кроме системы автопилота. Паркетник оснащен мультимедийным комплексом с 12-дюймовым сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, передними сиденьями с массажем, панорамной крышей с электролюком, системами кругового видеообзора, распознавания дорожных знаков, слежения за «мертвыми зонами» и адаптивным круиз-контролем со способностью удерживать автомобиль в полосе и полностью его останавливать, включая экстренное торможение.

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Что касается силовых установок, то пока французы не раскрыли данные об агрегатах, но известно, что C5 Aircross станет первым серийным гибридным Citroen. Гибридный кроссовер получил силовую установку, состоящую из двух электромоторов на каждую ось и 1,6-литрового турбомотора мощностью 200 сил. Совокупная мощность гибрида составит 300 лошадиных сил. Подзаряжать гибрид можно будет от бытовой электросети. В полностью электрическом режиме такой кроссовер способен проехать около 60 километров. Именно версия с электромоторами будет единственной, которая получит полный привод. Остальные модификации C5 Aircross будут исключительно переднеприводными.

Первым, кто получит Citroen C5 Aircross станет Китай — продажи в Поднебесной стартуют в октябре 2017 года. А Европе вместе с Россией придется подождать до 2018 года.

Рассмотреть новинку в деталях можно на видео:

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