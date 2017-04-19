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Главная » Авто » Где найти недорогой эвакуатор в Москве
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 13:27

Где найти недорогой эвакуатор в Москве

Автомобилисты со стажем знают, что дорога нередко преподносит сюрпризы. И они не всегда радуют автовладельца. Если поломка незначительная и машина может передвигаться самостоятельно, большинство автолюбителей добираются до ближайшего автосервиса и устраняют неполадку. Но бывают случаи, когда машина становится намертво. Тогда не обойтись без эвакуатора.

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В Москве и Подмосковье много эвакуаторов, но их никогда нет рядом, когда это нужно именно вам. Казалось бы, не беда, можно позвонить в службу заказа эвакуаторов, где наверняка помогут. Но столичный рынок услуг помощи на дорогах переполнен предложениями, а работать достойно научились далеко не все. Одни опаздывают или не приезжают вовсе, другие не выдают кассовый чек, третьи ломят цены... А еще есть те, кто заманивает низкой ценой, а по факту оказания услуги ставят перед фактом двойного или тройного тарифа.

Но в целом рынок сложился, и профессиональные службы эвакуации борются с недобросовестной конкуренцией, откровенным демпингом, обманом ожиданий клиентов и «черными эвакуаторами», которые нередко становятся причиной ДТП.

Чтобы достойно выглядеть на перегретом московском рынке услуг, профессиональные эвакуаторы стараются идти навстречу пожеланиям клиентов, расширяют спектр услуг, сохраняя доступную стоимость. Немаловажным аспектом работы является правильный выбор и оперативность подачи спецтехники. Конечно, качественная работа предполагает постоянное обновление автопарка, повышение квалификации персонала, оборудование машин системами навигации, своевременное прохождение техобслуживания и многие другие аспекты добросовестного ведения бизнеса. Но все расходы уже включены в стоимость услуги. Отдавая свои деньги, заказчик платит за безопасность, качество и надежность.

Средние цены на вызов эвакуатора в Москве и Московской области уже несколько лет держатся в пределах цифр, приведенных ниже:

  • мотоцикл, квадроцикл, мопед – 900-1200 рублей;
  • легковой автомобиль с МКПП – 1 500-2 000 рублей;
  • легковой автомобиль с АКПП – 1 600-2 300 рублей;
  • внедорожник и минивэн – 1 900-2 600 рублей;
  • легковой автомобиль представительского класса – 2 000-2 800 рублей;
  • микроавтобус – 2 000-2 900 рублей;
  • пикап и грузовой автомобиль массой до 1,5 тонн – 2 100-2 800 рублей;
  • бронированные легковые автомобили, спецтехника и грузовики – от 3 000 рублей.

Цена указана при эвакуации автомобилей в пределах одного административного округа Москвы. Далее собственник транспортного средства дополнительно оплачивает от 40 до 50 рублей за каждый пройденный километр.

Как видите, разброс цен довольно большой, и чтобы в случае поломки не стать жертвой мошенников, лучше заранее изучить предложения нескольких компаний и записать их номера телефонов вместе с базовыми расценками. Держите этот список под рукой. Так вам не придется судорожно искать недорогой эвакуатор в Москве, если в дороге случится поломка.

Анализируя предложения различных фирм, предоставляющих услуги эвакуатора, кроме цены, обратите внимание на следующие значимые факторы:

  • наличие собственного автопарка;
  • техническое состояние спецтехники;
  • стаж работы водителей;
  • наличие на сайте отзывов.

Доверяйте свой автомобиль только проверенный компаниям с отличными рекомендациями. Например, здесь можно вызвать недорогой эвакуатор в Москве и получить действительно качественную услугу. Среди преимуществ предложения этого оператора услуг эвакуации особо выделяются следующие:

  • эффективная помощь в эвакуации легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов, микроавтобусов и другой техники, которая по массе и габаритам соответствует грузоподъемности эвакуатора;
  • предоставление полного пакета документов, необходимых для отчетности и предоставления в страховую компанию;
  • подача машины в любую точку столицы и ближнего Подмосковья в пределах 30 минут;
  • внушительный собственный парк эвакуаторов и сопутствующей техники;
  • одновременная эвакуация нескольких участников ДТП с привлечением эвакуатора-автовоза.·

Но самое главное – действительно низкая стоимость эвакуации и возможность самостоятельно заказать нужную технику, не покидая сайт.

 

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