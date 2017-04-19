Северяне за сутки допустили 518 нарушений ПДД

20 Апреля 2017 года, 09:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки зарегистрировали 518 нарушений правил дорожного движения. Из которых пешеходы совершили 29 нарушений, несовершеннолетние – три нарушения. Кроме того, три водителя задержаны за вождение в нетрезвом виде, еще пять человек – за невыплату административных штрафов.

На дорогах Мурманской области зафиксировано пять нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 247 нарушений ПДД. Всего было оформлено 60 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.