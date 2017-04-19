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Главная » Авто » Мурманчанин выплатит 70 тысяч за вождение в нетрезвом виде
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 10:40

Мурманчанин выплатит 70 тысяч за вождение в нетрезвом виде


МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Мировой судья Октябрьского округа вынес приговор в отношении Михаила Рудого, который в августе 2016 года был призван виновным в вождении в нетрезвом виде. Спустя пять месяцев он снова был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а именно 5 января. В результате жителю Мурманска было предъявлено обвинение согласно статье 264.1 УК «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Рудой сожалел о совершенном преступлении, в ходе судебного заседания он показал, что направил в органы ГИБДД письмо с публичным раскаянием. Обвиняемый изготовил и разместил в общественных местах города листовки, призывающие граждан не употреблять спиртные напитки при управлении транспортными средствами, и о возможных опасных последствиях такого поведения», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

Данный факты были учтены при вынесении приговора. По совокупности обстоятельства смягчающие наказание были признаны исключительными, в связи с чем суд назначил наказание ниже санкции, предусмотренной инкриминируемой статьей. Михаил Рудой должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

Фото: vsluh.ru

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