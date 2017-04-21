Toyota Camry получила обновления

21 Апреля 2017 года, 17:45

Toyota объявила о начале продаж обновленной для Россиия популярной модели Camry. Седан получил косметические изменения во внешности, новые опции и цвет кузова.

Отныне все Camry оснащены светодиодными противотуманными фарами, а если взять седан в комплектации «Элеганс.Плюс», то светодиодными также будут и фары ближнего света.

Самые заметные изменения затронули модель в новом стайлинг-пакете «Премиум», где появилась оригинальная решетка радиатора и встроенные в передний бампер повторители указателей поворота. А если клиент захочет сидеть на креслах, отделанных перфорированной черной кожей, то такую отделку можно дополнительно заказать для комплектации Exclusive. Продажи последней стартовали в 2016 году, данная версия отличается продвинутой мультимедией на ОС Android с 10-дюймовым сенсорным экраном, Wi-Fi и предустановленными сервисами Яндекса.

Цвет кузова после обновления пополнился новым элегантным темно-коричневым металликом.

Техническая часть обновленной Toyota Camry не изменилась. Силовые агрегаты остались те же: четырехцилиндровые 2.0- и 2.5-литровые мощностью 150 и 181 сил, а также топовый 3.5 V6 мощность 249 сил. Все моторы оснащаются шестиступенчатым «автоматом».

Новинки никак не сказались на стоимости «Камри» — минимальный ценник на модель остался на отметке в 1 404 000 рублей. Самая дорогая версия оценена в 2 009 000 рублей.