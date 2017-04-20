Житель Мурманска погиб в ДТП на трассе «Кола»

21 Апреля 2017 года, 09:16

КАРЕЛИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – На трассе «Санкт-Петербург – Мурманск» погиб мурманчанин. Смертельная авария произошла 19 апреля на 1023 километре автодороги за поворотом на поселок Лоухи. Микроавтобус «Fiat» двигался в сторону Мурманска, когда произошло встречное столкновение с «Mitsubishi Lancer». Водитель «Mitsubishi», погиб на месте до приезда бригады «скорой помощи», им оказался гражданин Украины, проживающий на территории столицы Заполярья.

Водитель и пассажир автомобиля «Fiat» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Женщина, 1969 года рождения, была госпитализирована в больницу. По информации «Dtpptz.ru», для ликвидации последствий пришлось привлечь пожарно-спасательное подразделение Лоухского района.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говориться в сообщении Карельского ГИБДД.