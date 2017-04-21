Четыре человека пострадали в ДТП на дорогах области

24 Апреля 2017 года, 11:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Четыре человека пострадали в авариях на дорогах Мурманской области за прошедшие трое суток. В Заполярном на улице Бабикова при движении задним ходом «Opel» сбил 54-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре. Пешеход была госпитализирована. ДТП произошло в минувшую пятницу в 11:30.

В этот же день в 20:20 на 106 километре дороги «Умба – Кандалакша» водитель ВАЗ-21102 въехал в ограждение. В больницу был доставлен пассажир автомобиля – 16-летний подросток.

«Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое сооружение безопасности», – сообщили в областном ГИБДД.

В субботу, 22 апреля, в Кандалакше пострадал 72-летний мужчина, переходивший проезжую часть в неустановленном месте. Он был сбит автомобилем «Volkswagen Passat» в зоне видимости пешеходного перехода около 17:10.

В Мурманске на улице Нижнее-Ростинское шоссе на обочину перевернулся ВАЗ-2108. По информации ГИБДД, вчера в 5:50 22-летний водитель не учел скорость и не справился с управлением. Он был обслужен амбулаторно.