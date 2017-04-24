Honda Civic обновила рекорд Нюрбургринга

24 Апреля 2017 года, 19:55

В последние годы Honda, мягко говоря, расстраивает болельщиков своими результатами в автоспорте, в первую очередь в Формуле 1, но дела компании в гражданском автомобилестроении идут неплохо. Очередный овации удостоился Civic последнего поколения — «заряженная» версия Type R стала быстрейшим переднеприводным автомобилем на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга.

Honda Civic Type R был представлен миру совсем недавно — в марте на моторшоу в Женеве. «Горячий хэтчбек» оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 320 сил, работающим в паре с безальтернативной шестиступенчатой «механикой».

Хот-хэтч проехал круг за 7 минут 43,8 секунды, что быстрее на четыре секунды прежнего рекорда, поставленного Volkswagen Golf GTI Clubsport S.

В Honda отметили, что рекорд был поставлен на предсерийном образце, который ничем не отличается от тех автомобилей, которые будут сходить с конвейера. Ну почти. На «рекордсмена» поставили каркас безопасности из-за которого в салоне убрали задние сидения и мультимедийный комплекс, чтобы компенсировать прибавку массы. Все остальное на японском хэтчбеке было стандартное, даже шины стояли дорожные, а не гоночные слики.

Видео рекордного заезда Honda Civic Type R: