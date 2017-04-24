Audi повесила рублевый ценник на мощнейшую версию Q5

24 Апреля 2017 года, 20:20

Российское представительство Audi назвала рублевые цены на «заряженный» кроссовер SQ5 нового поколения, представленный миру в январе этого года на автосалоне в Детройте. Продажи мощного паркетника в России стартуют летом, начальная стоимость модели составит 4 100 000 рублей.

Audi SQ5 оснащен алюминиевым 3.0-литровым V6 с двойным турбонаддувом, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Отдача силового агрегата составляет 354 силы и 500 Нм крутящего момента. Первую сотню километров полноприводный кроссовер набирает за 5,4 секунды, а его «максималка» ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Внешне «горячая» модификация отличается от стандартного Q5 иной радиаторной решеткой, более агрессивными бамперами и оригинальными дисками. Стандартная комплектация состоит из кожаного салона, спортивного руля, адаптивной пневмоподвески, спортивных сидений, стерео аудиосистемы с 10 динамиками и сабвуфером и мультимедийного комплекса MMI Radio Plus. За доплату доступны задний спортивный дифференциал, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, автопарковщик и матричные фары головного света.

Стандартный Audi Q5 последнего поколения с единственным 2.0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. доступен в России по цене от 2 980 000 рублей.