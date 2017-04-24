Новая Honda CR-V будет поставляться в Россию из США

24 Апреля 2017 года, 21:00

Компания Honda объявила, что популярный кроссовер CR-V нового поколения прибудет в Россию в середине текущего года, скорее всего в летние месяцы. А собираться модель для нашего рынка будет в США. Производство модели уже стартовало на предприятии компании в Ист-Либерти, штат Огайо.

Кроссовер укомплектован бензиновыми моторами 2.0- и 2.4-литра, но отдача моторов пока не называется. Силовые агрегаты работают в паре с бесступенчатым вариатором. Все модификации новой CR-V для нашего рынка получат систему полного привода.

Российский вариант последнего CR-V может получить косметические изменения во внешности, по сравнению с американской версии. Но это еще не факт, а вот какими опциями оснастят модель для нашего рынка уже известно. Кроссовер в базовой комплектации получит 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, обогреваемую зону покоя дворников, мультимедийную систему с сенсорным экраном на базе Android c поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также со встроенным «Яндекс.Навигатором». За доплату будут доступны система контроля за усталостью водителя Driver Attention Monitor, дистанционный запуск двигателя, продвинутый бесключевой доступ Smart Entry и система LaneWatch. Последняя контролирует «мертвые зоны», выводя изображение на центральный дисплей и сигнализируя об опасности звуком.

Россия станет вторым рынком после США для новой Honda CR-V. Рублевые цены на автомобиль назовут позже. А пока в России можно заказать кроссовер предыдущего поколения. Модель доступна с единственным 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 сил, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» и пятидиапазонным «автоматом» по цене от 1 529 900 рублей.