62 столкновения автомобилей зафиксировано в Мурманской области за сутки

25 Апреля 2017 года, 10:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на дорогах Мурманской области было зарегистрировано 383 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, 40 нарушения допущено пешеходами, в том числе два из них – несовершеннолетними.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей. Выявлено 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения», - говорится в сообщении.

Всего было оформлено 62 столкновения с материальным ущербом.