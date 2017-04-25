В Кандалакше полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

25 Апреля 2017 года, 17:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 25 апреля - В рамках операции «Нетрезвый водитель», которая проходила на территории района в период с 17 по 23 апреля текущего года, сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» было выявлено 294 нарушения Правил дорожного движения. 10 из них - по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, они влекут наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, было выявлено 22 нарушения, допущенных пешеходами, 61 случай превышения установленной скорости движения, 3 нарушения требований к перевозке детей, 7 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Всего за период мероприятия зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий: 2 наезда на стоящее транспортное средство, 6 столкновений, 3 наезда на препятствие, 1 наезд на пешехода, 1 опрокидывание.

Госавтоинспекция МО МВД России «Кандалакшский» напоминает, что вождение автомобиля в состоянии опьянения несет угрозу жизни и здоровью окружающих. Если Вам стало известно, что кто - либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533) 5-21-10 или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)