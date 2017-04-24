На ремонт региональных трасс выделено 30 миллиардов рублей

25 Апреля 2017 года, 13:31

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что лишь 40% региональных трасс соответствует требованиям. Как сообщают «РИА Новости», по федеральным трассам удалось привести в нормативное состояние более 70% сети.

В 2017 году на ремонт региональных автодорог выделены средства в размере 30 миллиардов рублей. В рамках проекта будет построено, реконструировано, отремонтировано около 5 тысяч километров дорог, ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности.

В августе 2016 года глава Росавтодора Роман Старовойт отметил, что на ремонт региональных дорог выделяется лишь 12% от необходимого объёма средств. В 2015 году в 53 субъектах общие расходы региональных дорожных фондов на дорожную деятельность были ниже поступлений почти на 50 млрд руб.