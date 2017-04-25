Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Кольском районе в апреле 2017 года

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 апреля - 18 апреля 2017 года около 11:00 в районе 1489 км на территории Кольского района Мурманской области произошло столкновение автомобилей «Мицубиси Аутлендер» и «Шевроле Ланос».
В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Ланос» получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Очевидцев данного происшествия, а также граждан, которым что-либо известно о данном ДТП, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-16, 8-921-156-92-27.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)