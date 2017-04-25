Семья из Мурманска не может добиться возбуждения дела по факту смертельной аварии

25 Апреля 2017 года, 16:15

НОВОГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Правое колесо «Opel Zafira» попало в скрытую водой яму на дороге «Устюжна-Валдай». В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с КАМАЗом, и съехал в кювет. Водитель КАМАЗа не пострадал, в отличие от пассажиров «Opel». В нем находилось восемь человек: две женщины скончались, остальные, включая троих детей, были госпитализированы в медучреждение города Песто.

Напомним, авария произошла 5 июля 2016 года в Новгородской области.

Процессуальная проверка показала, что нарушений ПДД со стороны мурманчанина, находившегося за рулем «Opel Zafira» допущено не было. Согласно заключению автотехнической экспертизы причиной произошедшего ДТП стала выбоина в дорожном покрытии. Размер ямы в длину составил 2,5 метров, при наибольшей глубине в 10 сантиметров.

В следственный комитет в январе этого года было направлено заявление с требованием привлечь к ответственности организации, в чьем ведении находится данный участок дороги, а также тех, кто производил ремонтные работы.

«Заявление о преступлении до настоящего времени не рассмотрено, решения по нему не приняты. Нарушены сроки разумного судопроизводства, а также права потерпевших, что в настоящее время обжалуется», – сообщили в адвокатском бюро «Панфилов и партнеры».