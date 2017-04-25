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Сари
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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » Семья из Мурманска не может добиться возбуждения дела по факту смертельной аварии
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 16:15

Семья из Мурманска не может добиться возбуждения дела по факту смертельной аварии


НОВОГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Правое колесо «Opel Zafira» попало в скрытую водой яму на дороге «Устюжна-Валдай». В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с КАМАЗом, и съехал в кювет. Водитель КАМАЗа не пострадал, в отличие от пассажиров «Opel». В нем находилось восемь человек: две женщины скончались, остальные, включая троих детей, были госпитализированы в медучреждение города Песто.

Напомним, авария произошла 5 июля 2016 года в Новгородской области.

Процессуальная проверка показала, что нарушений ПДД со стороны мурманчанина, находившегося за рулем «Opel Zafira» допущено не было. Согласно заключению автотехнической экспертизы причиной произошедшего ДТП стала выбоина в дорожном покрытии. Размер ямы в длину составил 2,5 метров, при наибольшей глубине в 10 сантиметров.

В следственный комитет в январе этого года было направлено заявление с требованием привлечь к ответственности организации, в чьем ведении находится данный участок дороги, а также тех, кто производил ремонтные работы.

«Заявление о преступлении до настоящего времени не рассмотрено, решения по нему не приняты. Нарушены сроки разумного судопроизводства, а также права потерпевших, что в настоящее время обжалуется», – сообщили в адвокатском бюро «Панфилов и партнеры».

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