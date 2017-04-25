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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » Берни Экклстоун: «В этом году чемпионом станет Хэмилтон»
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 20:35

Берни Экклстоун: «В этом году чемпионом станет Хэмилтон»


В связи с переходом Формулы 1 под контроль Liberty Media впервые за многие десятилетия Берни Экклстоун не отвечает за менеджмент чемпионата. Новые владельцы назначили Берни почетным президентом Формулы 1, но по сути этот пост чисто символический. Тем не менее, 86-летний Экклстоун внимательно следит за текущим сезоном и рассказал, кто по его мнению, возьмет титул в этом году...

«Сейчас Себастьян Феттель стал чувствовать себя поспокойнее, он уже отошел от шока. Себ думал, что как только перейдет в Ferrari, то сразу станет чемпионом, но теперь это уже в прошлом. В этом году чемпионом мира станет Льюис Хэмилтон. Я был бы рад победе Феттеля, он мой хороший друг. Но все скоро изменится.

Льюис невероятно талантлив. В этом году Хэмилтон чувствует себя спокойнее, он более расслаблен и получает удовольствие от гонок. В предыдущие годы Льюис всегда думал, что команда недостаточно хорошо его поддерживает, потому его напарником был немецкий гонщик, в немецкой команде. Конечно, это было не так, но Льюис считал по другому, а теперь это уже все не имеет значения, так как Нико Росберг покинул гонки.

Я пока не знаю, достаточно ли хорош Боттас, чтобы стать полноценной заменой Росбергу. Но я думаю, что на данный момент в Mercedes больше будут рады титулу Хэмилтона, хотя бы из-за того, что Льюис пережил в прошлом году (проигрыш титула Росбергу)», — цитирует Экклстоуна портал Newsonf1.com.

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