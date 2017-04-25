Берни Экклстоун: «В этом году чемпионом станет Хэмилтон»

25 Апреля 2017 года, 20:35

В связи с переходом Формулы 1 под контроль Liberty Media впервые за многие десятилетия Берни Экклстоун не отвечает за менеджмент чемпионата. Новые владельцы назначили Берни почетным президентом Формулы 1, но по сути этот пост чисто символический. Тем не менее, 86-летний Экклстоун внимательно следит за текущим сезоном и рассказал, кто по его мнению, возьмет титул в этом году...

«Сейчас Себастьян Феттель стал чувствовать себя поспокойнее, он уже отошел от шока. Себ думал, что как только перейдет в Ferrari, то сразу станет чемпионом, но теперь это уже в прошлом. В этом году чемпионом мира станет Льюис Хэмилтон. Я был бы рад победе Феттеля, он мой хороший друг. Но все скоро изменится.

Льюис невероятно талантлив. В этом году Хэмилтон чувствует себя спокойнее, он более расслаблен и получает удовольствие от гонок. В предыдущие годы Льюис всегда думал, что команда недостаточно хорошо его поддерживает, потому его напарником был немецкий гонщик, в немецкой команде. Конечно, это было не так, но Льюис считал по другому, а теперь это уже все не имеет значения, так как Нико Росберг покинул гонки.

Я пока не знаю, достаточно ли хорош Боттас, чтобы стать полноценной заменой Росбергу. Но я думаю, что на данный момент в Mercedes больше будут рады титулу Хэмилтона, хотя бы из-за того, что Льюис пережил в прошлом году (проигрыш титула Росбергу)», — цитирует Экклстоуна портал Newsonf1.com.