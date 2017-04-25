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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

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Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » Пешеходы Заполярья совершили 52 нарушения ПДД за сутки
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 10:05

Пешеходы Заполярья совершили 52 нарушения ПДД за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД Мурманской области за прошедший вторник было зарегистрировано 407 нарушений правил дорожного движения. Из них 52 нарушения совершили пешеходы, четыре допущено несовершеннолетними.

На дорогах задержаны пять водителей в состоянии опьянения, еще пять человек – за неуплату административных штрафов. Зафиксировано пять нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 198 нарушений ПДД. Всего оформлено 54 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.

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1.
62 столкновения автомобилей зафиксировано в Мурманской области за сутки
2.
Северяне за сутки допустили 518 нарушений ПДД
3.
Мурманские пешеходы допустили 61 нарушение ПДД
4.
20 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
5.
Северяне совершили 365 нарушений ПДД за сутки
 
 
 
 
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