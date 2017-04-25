Пешеходы Заполярья совершили 52 нарушения ПДД за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД Мурманской области за прошедший вторник было зарегистрировано 407 нарушений правил дорожного движения. Из них 52 нарушения совершили пешеходы, четыре допущено несовершеннолетними.
На дорогах задержаны пять водителей в состоянии опьянения, еще пять человек – за неуплату административных штрафов. Зафиксировано пять нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 198 нарушений ПДД. Всего оформлено 54 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.