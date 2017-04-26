Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в апреле 2017 года в городе Кола

26 Апреля 2017 года, 18:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 апреля - 15 апреля 2017 года в период времени с 14:45 до 15:15 в п. Молочный, ул. Молодежная, д.2 неустановленный водитель, управляя большегрузным транспортным средством красного цвета, допустил наезд на автомобиль «Хендай i30», после чего в нарушение ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого является.

В результате ДТП был причинен материальный ущерб. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка.

Очевидцев данного происшествия, а также граждан, которым что-либо известно о данном ДТП, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (815-53) 3-56-79, 8 (815-53) 3-56-82 либо обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району (г.Кола, ул.Победы, 11, каб.22).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)