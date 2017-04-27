Два человека получили травмы в ДТП в Мурманске

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за прошедшую среду на территории регионального центра зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Первое произошло во дворе на Кольском проспекте. Водитель «Chevrolet» в 13:08 двигаясь задним ходом, сбила девушку, 1993 года рождения. В результате пешеход обратилась за помощью амбулаторно. Спустя полчаса на улице Старостина управлявший автомобилем «Isuzu» столкнулся с «Skoda». Пострадал 41-летний водитель «Skoda», который был обслужен амбулаторно. По данным ГИБДД, причина аварии в том, что водитель «Isuzu» неправильно выбрал дистанцию.