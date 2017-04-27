350 км автодорог региона отремонтировано в рамках дорожной кампании за 5 лет

27 Апреля 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – На реконструкцию Восточно-объездной дороги в Мурманске федеральный бюджет потратил 10,5 млрд рублей, об этом сообщается в докладе Марины Ковтун о проделанной работе.

Помимо реконструкции объездной в Мурманске, в рамках улучшения дорожной ситуации в регионе на баланс области была принята автодорога Североморск - Мурманск, на которой уже выполнен ямочный ремонт, нанесена разметка и проведен ряд иных необходимых работ. По словам Ковтун, сейчас областные власти работают над передачей автоподъезда к Североморску в федеральную собственность

В целом на проведение дорожной кампании в прошлом году направлено больше 2 млрд рублей, из них 349 млн рублей из привлеченных средств федерального бюджета. В нормативное состояние приведено 137 км дорог региона, за 5 лет – 350 км автодорог.

« На этот год запланировано выполнение ремонтов 105 км автодорог регионального значения. Начат капитальный ремонт участка автодороги Умба-Варзуга. Капитально отремонтируем и участок автоподъезда к Териберке», - отметила Ковтун.

Напомним, что чаще всего жители области жалуются на состояние муниципальных дорог. В минувшем году на конкурсной основе из областного бюджета муниципалитетам распределено почти 290 млн рублей - в нормативное состояние было приведено 35 км местных автодорог в 21 муниципальном образовании. Более 1 млрд рублей за 5 лет направлено на дорожную деятельность в муниципалитеты, и с помощью этих средств приведено в нормативное состояние порядка 140 км муниципальных автодорог.

Кроме того, в прошлом году внедрена автоматизированная система учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте, которая позволяет получать данные о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров.

«В этом году, используя возможности данной системы, мы работаем над повышением качества обслуживания пассажиров за счет формирования более удобного и выверенного расписания движения, внедрением долгосрочных транспортных карт», - сообщила Ковтун.