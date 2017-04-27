Андрей Сысоев предлагает интенсивнее штрафовать за неправильную парковку во дворах

27 Апреля 2017 года, 14:05

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Тех, кто неправильно паркуется во дворах, необходимо штрафовать, заявил глава администрации Андрей Сысоев. Это поможет приучить жителей города к пользованию парковками.

«Мы должны договориться с полицией, и тех, кто нарушает правила парковки во дворах, нужно штрафовать и наказывать за нарушения при парковке во дворах. Нельзя парковаться ближе трех метров от фасадов, на газонах, вблизи газовых установок», – сказал он.

Здесь, однако, есть ряд проблем, отметил глава администрации.

«Когда говорю об этом с ГИБДД, они говорят, что у них ограничены возможности по штату. А еще у нас большую часть года дворы под снегом, и в суде будет сложно разобраться, кто где стоял – на тротуаре или нет. Если не пойдём в консолидированном направлении – вопрос не решим», – считает Сысоев.

По словам сити-менеджера, мурманчане не пользуются парковками, потому что не хотят платить или идти пешком от стоянки до дома. У муниципалитета есть два выхода – строить бесплатные муниципальные парковки, что накладно для бюджета, или же создавать платные.

«Мы исследовали существующие парковки, был такой пример: двор заставлен машинами в три ряда, идет война за места, в 50 метрах – полупустая платная парковка с вменяемой ценой. Я спрашиваю: «Вам действительно так накладно заплатить или перейти через улицу?» Мне отвечают, что не для того купили машину, чтобы пешком туда-обратно по 100 метров ходить» – сказал Сысоев.