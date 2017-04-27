В Мурманске прошла операция «Автобус»

27 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 27 апреля - На территории Мурманска прошел однодневный рейд «Автобус», задача которого не только выявить нарушения, которые допускают пассажироперевозчики, но и не допустить ДТП, которые могли бы произойти по причине этих нарушений. Причина проведения внепланового рейда – увеличение количества обращений граждан с жалобами на пассажироперевозчиков.

Обоснованность усиленного контроля очевидна. Только за один день проверок, помимо отсутствия необходимой документации, разного рисунка протекторов, неисправности тахографов, сотрудниками был выявлен ряд серьезных нарушений. Так, к примеру, у одной из проверяемых «маршруток» вместо оконных стекол на всю правую сторону оказался прибит кусок пластика. По словам предпринимателя, в пользовании которого находится машина, это было сделано для того, чтобы машина не простаивала, пока заказанные для нее стекла пришлют с завода. Однако такие «модификации» представляют огромную опасность для пассажиров, поскольку легко могут выпасть от несильного нажатия.

Всего за несколько часов рейда было выявлено 11 серьезных нарушений. Подобные рейды планируется провести еще несколько раз.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области